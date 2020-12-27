Общество

Только 44% россиян могут материально помогать пожилым родителям

Почти три четверти россиян (70%) полностью или частично согласны с тем, что дети должны материально поддерживать старшее поколение. Чаще всего о необходимости помогать пожилым родителям говорят жители Оренбурга (78%), Кирова (78%), Махачкалы (77%), Томска (76%) и Кемерово (76%), пишут «Известия».

Самая большая доля (58%) тех, кто реально и регулярно поддерживает старшее поколение, наблюдается среди россиян в возрасте 41-50 лет. Тем не менее, более половины опрошенных (61%) говорят, что начали так или иначе помогать родителям сразу после окончания вуза, с того момента, как стали самостоятельно зарабатывать.

В среднем россияне считают, что размер ежемесячной помощи родителям должен составлять 10,3 тыс. рублей в месяц. Выше оценки необходимой поддержки в Санкт-Петербурге (15,3 тыс. рублей в месяц), Москве (15 тыс. рублей), Краснодаре (13,9 тыс.), Екатеринбурге (12,4 тыс.), Казани (11,6 тыс.), Красноярске (11,6 тыс.), Тюмени (11,2 тыс.) и Ростове-на-Дону (11,2 тыс.).

Правда, реальность расходится с высказанными пожеланиями. Согласно опросу, доля тех, кто помогает пожилым родителям материально, составляет 44%. Да и средний размер поддержки почти в два раза ниже, чем по оценкам, - в среднем по стране он составляет 66 тыс. рублей в год или 5,5 тыс. в месяц. Самую существенную поддержку (81,1 тыс. рублей в год или 6,8 тыс. в месяц) пожилые родители могут получить от уже полностью ставших на ноги детей в возрасте 41-50 лет.

Самый высокий размер среднегодовой помощи наблюдается в Санкт-Петербурге (15 тыс. рублей в месяц), Москве (14,8 тыс. рублей), Ростове-на-Дону (8,8 тыс.), Краснодаре (8,5 тыс.) и Владивостоке (7,5 тыс.). Больше, чем в среднем по стране, родителям помогают также жители Казани, Махачкалы, Тольятти, Челябинска и Ярославля.

Опрошенные «Известиями» эксперты объяснили сумму, в которую оценивают помощь дети, низким уровнем пенсий и необходимостью компенсации до среднего уровня доходов.