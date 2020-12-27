Эксперты предрекли снижение спроса на услуги бухгалтеров и таксистов

В каких профессиях стоит ожидать сокращения занятости в ближайшие 10 лет, рассказал президент сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.
По его словам, среди таких профессий окажется бухгалтер, так как фискальные органы активно внедряют цифровые технологии. В том числе на это повлияла пандемия, которая ускорила переход на электронный документооборот, пишет «Газета».
Как отмечает эксперт, количество главных бухгалтеров снизится в пять раз. Профессионалы своего дела будут работать удаленно и вести бухгалтерию сразу нескольких организаций.
«Стремительно развиваются аутсорсинговые бухгалтерские сервисы. Иметь "своего" главного бухгалтера в малом и среднем бизнесе будет непозволительной, неразумной роскошью», — заявил Захаров RT.
Он добавил, что это касается и менеджеров по кадровому делопроизводству, так как документация также становится электронной.
Также снизится популярность работы водителем такси. По мнению аналитика, в ближайшем будущем в крупных городах России начнется коммерческая эксплуатация первых беспилотных такси.
Кроме того, потеряют востребованность и водители-дальнобойщики, так как новые грузовые автомобили также будут эксплуатироваться беспилотно.
Захаров считает, что профессия преподавателя иностранных языков также станет непопулярной. Большинство людей уже сейчас используют электронный переводчик, а языками занимаются в качестве хобби, подчеркнул эксперт.