Общество

Эксперты предрекли снижение спроса на услуги бухгалтеров и таксистов

В каких профессиях стоит ожидать сокращения занятости в ближайшие 10 лет, рассказал президент сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.

По его словам, среди таких профессий окажется бухгалтер, так как фискальные органы активно внедряют цифровые технологии. В том числе на это повлияла пандемия, которая ускорила переход на электронный документооборот, пишет «Газета».

Как отмечает эксперт, количество главных бухгалтеров снизится в пять раз. Профессионалы своего дела будут работать удаленно и вести бухгалтерию сразу нескольких организаций.

«Стремительно развиваются аутсорсинговые бухгалтерские сервисы. Иметь "своего" главного бухгалтера в малом и среднем бизнесе будет непозволительной, неразумной роскошью», — заявил Захаров RT.

Он добавил, что это касается и менеджеров по кадровому делопроизводству, так как документация также становится электронной.

Также снизится популярность работы водителем такси. По мнению аналитика, в ближайшем будущем в крупных городах России начнется коммерческая эксплуатация первых беспилотных такси.

Кроме того, потеряют востребованность и водители-дальнобойщики, так как новые грузовые автомобили также будут эксплуатироваться беспилотно.

Захаров считает, что профессия преподавателя иностранных языков также станет непопулярной. Большинство людей уже сейчас используют электронный переводчик, а языками занимаются в качестве хобби, подчеркнул эксперт.