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Общество

Теплый Новый год ожидает жителей Псковской области

28.12.2020 10:11|ПсковКомментариев: 0

Теплый Новый год ожидает жителей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Фото: Вадим Боченков

«Сегодня-завтра характер погоды будет меняться, придет очередное потепление, - рассказала она. - Поднимается теплый фронт - сначала он пройдет по югу области, затем - сегодня к вечеру-ночи - температуры перейдут на положительные на всей остальной территории области. Такая погода ориентировочно сохранится до 3-4 января. Затем придет очередная волна холода, которая порадует нас снегом и морозиками - такими, какие были на этих выходных. Погода пока, к сожалению, неустойчивая, идет активное чередование воздушных масс».

Тала Нещадимова обратила внимание на то, что это предварительный прогноз погоды. «Она любит преподносить сюрпризы, - пояснила синоптик. - Возможно, очередной, принесший потепление циклон отойдет очень быстро, тогда морозы могут наступить чуть-чуть пораньше. Это не те морозы под -25, но все-таки это приятней будет, чем +3».

«Осадки в ближайшие два дня, если будут, то будут в виде снега, а на юге - в виде мокрого снега. Потом они плавно перейдут в дождь. Вероятнее всего, в городских поселениях снег смоется, за городом у него есть шанс остаться», - добавила Тала Нещадимова.

Теги: #Новый год #прогноз погоды #погода
Источник: Псковская Лента Новостей
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