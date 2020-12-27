Общество

15 нарушителей режима границы задержали пограничники в Невельском районе

В Невельском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали 15 нарушителей режима государственной границы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, иностранцы следовали в Россию с территории Белоруссии в нарушение установленных ограничений по въезду в нашу страну в условиях пандемии. Как выяснилось в ходе проверки, среди нарушителей находился молодой человек, въезд которому в Россию не разрешен по причине неоднократного привлечения к административной ответственности. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации». Остальные иностранцы привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 36 тысяч рублей.

С начала 2020 года на российско-белорусском участке государственной границы задержано и привлечено к административной ответственности порядка 2000 нарушителей режима государственной границы, наложено штрафов на общую сумму свыше 4,5 млн рублей. За незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации к углоловной ответственности привлечено более 20 иностранцев, въезд которым в Россию не разрешен.