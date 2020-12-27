Общество

70 бесплатных обедов для сотрудников скорой помощи ежедневно готовят повара «ПсковАгроИнвеста»

Агрокомплекс «ПсковАгроИнвест» взял на себя обязательство по обеспечению горячим питанием сотрудников скорой медицинской помощи: ежедневно медикам поступают 70 порций горячего питания, которые с душой и высоким профессионализмом готовят повара компании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии.

«Сложившаяся эпидемиологическая ситуация вынуждает сотрудников службы скорой помощи работать круглосуточно без перерыва на отдых, они оказались фактически на передовой и на полноценное питание просто нет времени, - отметила гендиректор ООО «ПсковАгроИнвест» Ирина Толмачева. - В связи с этим компания "ПсковАгроИнвест" не раздумывая взялась за обеспечение медперсонала горячим питанием, в которое входит горячее мясное блюдо, гарнир, салат, хлеб».

«В период пандемии очень важно поддерживать друг друга, оказывать помощь людям, от которых зависит наше здоровье, а порой и жизнь», - подчеркнули в компании.