Общество

Единороссы поздравили с Новым годом сотрудников Великолукского ковид-центра

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский поздравил сотрудников Великолукского ковид-центра с наступающим Новым годом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Сегодня на плечах медиков лежит колоссальная нагрузка, они в круглосуточном режиме ведут борьбу с коронавирусом. Многие из них Новый год будут встречать на рабочем посту, поэтому очень важно их поддержать», – сказал Александр Козловский и пожелал персоналу больницы сил и терпения, а пациентам – скорейшего выздоровления. Он передал медикам фрукты, сладкие подарки и цветы, в свою очередь сотрудники учреждения поблагодарили гостей за внимание.

Затем Александр Козловский вместе с однопартийцами нарядил елку на территории учреждения.

Свою работу по поддержке медиков и пациентов единороссы будут вести и в праздники. «Мы активно проведем новогодние каникулы: запланировали много акций в поддержку врачей и пациентов больниц. Сейчас, во время пандемии, поддержка друг друга – это самое главное», – отметил Александр Козловский.