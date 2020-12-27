Общество

Александр Котов: В моей практике это был самый напряженный год

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове назвал 2020 год самым напряженным в его практике.

«В моей практике это был самый напряженный год, потому что приходилось работать в условиях форс-мажора, связанного с распространением коронавирусной инфекции, - отметил Александр Котов. - Мы достаточно оперативно сориентировались, предусмотрели возможность проводить заседания в режиме видео-конференц-связи. Одними из первых в стране такой способ проведения заседаний начали использовать».

По его словам, такой формат позволил оперативно собирать и проводить заседания. «Это важно, потому что в условиях меняющейся ситуации нужно было как можно быстрее править региональное законодательство. Провели несколько больше заседаний, чем обычно. Все, что было необходимо, мы сделали», - подчеркнул председатель регионального парламента.

«Считаю, что мы справились с поставленной задачей довольно успешно, несмотря на форс-мажор. Никакой паники не было, работали четко и слаженно», - добавил он.