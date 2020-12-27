Общество

Герман Петрушко: Завод «Титан-Полимер» не намерен сворачивать с курса на социальную политику

Завод «Титан-Полимер» не намерен сворачивать с взятого курса на социальную политику, сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

«Мы с самого начала взяли курс на социальную политику и никогда с него не сворачивали», - подчеркнул он, напомнив, что в текущем году предприятие оказывало материальную помощь обществу инвалидов, поучаствовало в благоустройстве площадки у детского сада в Тямше и в благоустройстве братского захоронения в Моглино. Кроме того, «Титан-Полимер» к началу нового учебного года подарил спортивный инвентарь Моглинской средней общеобразовательной школе и Тямшанской гимназии.

В ближайших планах завода - привести в порядок медпункт в Тямше и облагородить футбольную площадку в Неелово.

«Мы не можем по-другому, потому что мы живем в обществе», - отметил Герман Петрушко.