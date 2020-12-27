Общество

Пассажиров просят прибывать на железнодорожный вокзал Пскова с запасом времени

Пассажиров просят прибывать на железнодорожный вокзал Пскова с запасом времени.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей начальник вокзала Евгений Купцов, в соответствии с требованиями Федерального закона №16-ФЗ «О транспортной безопасности», в целях сохранения жизни и здоровья пассажиров, а также для предотвращения актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, на вокзале организованы досмотровые мероприятия с применением современных рентгенотелевизионных установок «Инспектор».

Данные установки предназначены для досмотра ручной клади (портфелей, сумок, пакетов) и позволяют выявлять запрещенные к провозу вещества и предметы, такие как взрывчатые вещества, наркотические средства, оружие и т.д. В связи с этим, время прохода пассажиров в здание вокзала и зону отправления несколько увеличилось.

Во избежание скопления людей в зоне досмотра, а также сокращения риска опоздать на поезд, администрация вокзала настоятельно просит пассажиров отнестись к данной процедуре с пониманием и прибывать на железнодорожный вокзал заблаговременно.