Общество

Почтовые отделения начнут выплату пенсий псковичам с 5 января

В новогодние праздники все начисленные на январь 2021 года пенсии и социальные выплаты, находящиеся в ведении Пенсионного фонда РФ, жителям региона, получающим пенсии через Почту России, доставят по графику доставки и режима работы отделений почтовой связи. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении ПФР, в соответствии с договором выплату пенсий почтовые отделения будут производить с 5 января.

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Финансирование кредитных учреждений для зачисления январских средств на счета получателей пенсий и других выплат, которые обычно получают выплаты 9 числа каждого месяца (для жителей Пскова и Псковского района), произведут 30 декабря 2020 года.

Доставка пенсий и пособий после новогодних выходных будет осуществляться в обычном режиме.

Добавим, что с 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%.

В результате индексации страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров вырастет в среднем по Псковской области на 959 рублей, а ее средний размер составит 16246 рублей. «Важно, что у каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в зависимости от размера пенсии», - пояснили в пресс-службе.

Размер фиксированной выплаты после индексации составит 6044 рубля 48 копеек, стоимость пенсионного коэффициента – 98 рублей 86 копеек.