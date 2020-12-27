Общество

Осужденных в Псковской области оштрафовали за нацистские татуировки

Трех осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях Псковской области, оштрафовали за пропаганду и публичную демонстрацию запрещенной федеральным законодательством нацистской символики в виде татуировок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона.

«Демонстрация осужденными нацистской символики носила публичный характер, при этом правонарушители осознавали факт демонстрации нацистской символики, вызвавший у других осужденных негативное отношение к ее демонстрации, как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах», - пояснили в ведомстве.

Осужденных признали виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).