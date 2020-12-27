Общество

Снегурочки на лимузине приехали накануне Нового года в великолукскую школу

Волонтеры-учащиеся Великолукского медколледжа посетили специальную (коррекционную) школу и поздравили детей с наступающим Новым годом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении.

Директор Великолукского медколледжа Александр Шулаев заказал для волонтеров, которые отличились в течение года, лимузин. На нем они и передвигались по городу, поздравляя великолучан. В частности, они заехали в специальную школу и вручили подарки детям с особенностями развития.

Затем волонтеры отправились к центральной новогодней елке и в парк развлечений, там они водили хороводы, фотографировались и дарили прохожим хорошее настроение.