Общество

Учения с боевой стрельбой начнутся в Стругокрасненском районе 1 января

Тактические учения с боевой стрельбой пройдут с 1 по 31 января на полигоне войсковой части 71231 в Стругокрасненском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

В целях предотвращения несчастных случаев в этот период запрещается нахождение людей на территории полигона. Время проведения стрельб и учений с боевой стрельбой с 5.00 до 4.00 следующего дня, возможны изменения.

Дни проведения стрельб и учений с боевой стрельбой - с понедельника по пятницу включительно. В исключительных случаях их могут проводить и в выходные дни.