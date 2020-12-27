Общество

Лучших медиков наградили в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил лучших медицинских работников региона рядом федеральных и региональных наград. Торжественная церемония в режиме видео-конференц-связи прошла сегодня, 28 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

«Бесконечные дежурства, напряженный график, стресс, постоянный риск здоровью и жизни, — это неотъемлемая часть жизни каждого из вас», - обратился губернатор к медикам и добавил, что на протяжении всего 2020 года он тесно работал с медицинским сообществом на оперативных штабах, профессиональных совещаниях и выездах. И сейчас со многими остается на постоянной связи для мониторинга ситуации.

«Я искренне восхищен тем, насколько много среди наших медицинских работников настоящих героев - талантливых, трудолюбивых, грамотных, упорных и смелых специалистов, которые в состоянии справиться с любой задачей. Я верю, что личный трудовой подвиг каждого из вас - это ключевая характеристика 2020-го года», - заметил Михаил Ведерников.

Для участников встречи Михаил Ведерников привел данные статистики. Если в прошлом году самой популярной профессией среди российских выпускников был программист, то сегодня первое место однозначно занимает врач. Почти 12% всех детей мечтают заниматься медициной, спасать жизни и помогать окружающим. «Это самое искреннее отражение той благодарности, которую сейчас к вам испытывает каждый житель нашей области и страны», - добавил Михаил Ведерников.

В рамках торжественной церемонии глава региона сообщил, что за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, благодарности президента России объявлены двум врачам Великолукской межрайонной больницы - Борису Герчикову и Дмитрию Приступчику.

За особые заслуги в сфере регионального здравоохранения почетной грамотой председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации удостоена главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД Ираида Сивачева. Еще ряд медицинских сотрудников региона получат благодарности председателя Совета Федерации Федерального Собрания России.

Были отмечены и победители ежегодной премии «Лучший медицинский работник Псковской области». Десять медицинских работников, которые в этом году внесли значительный вклад в борьбу с коронавирусом, получат не только диплом лауреата премии, но и сертификат на сумму 150 тысяч рублей.

В ответном слове врач-анестезиолог-реаниматолог Псковской городской больницы Сергей Бобров поблагодарил региональные власти за внимание. «Я удивлен и благодарен за оценку труда всего нашего коллектива. Огромная благодарность за то, что сделано. Мы работаем при хорошем техническом обеспечении. Это серьезный и большой вклад в борьбу с инфекцией. Сейчас мы работаем на пределе возможного, но я всегда надеюсь на лучшее», - заметил Сергей Бобров.

Губернатор согласился, что сейчас нагрузка на медиков колоссальная, и напомнил, что впереди медицинских работников ждут непростые новогодние праздники. «Большинство врачей остается на вахте и продолжает защищать жизнь и здоровье жителей региона. Со своей стороны администрация Псковской области будет делать все, чтобы ваша работа была интересной, почетной и по заслугам вознаграждалась», - добавил Михаил Ведерников и искренне поблагодарил медиков региона за труд.