Общество

«Волонтеры Морозы» появились в Псковской области

Молодежная организация «Вечевой Орден» запустила новогодний обмен подарками между волонтерами из разных районов Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в 2020 году волонтерское движение вышло на новый уровень: во время пандемии коронавируса добровольцы ежедневно оказывают помощь всем нуждающимся, доставляют продуктовые наборы и лекарства, работают на «горячей линии».

«Ребята посвящают работе огромное количество времени и идея новогоднего круговорота подарков появилась сама собой для того, чтобы все волонтеры смогли ещё раз почувствовать себя частью большой волонтерской семьи!» - поделились организаторы обмена.

К акции под кодовым названием «Волонтеры Морозы» присоединились 13 добровольческих объединений и отрядов, участники которых собрали праздничные коробки с открытками, елочными игрушками, книгами и сувенирами из своих районов.

«В Пскове под новогодней елкой "Вечевого Ордена" подарки перемешались и прямо сейчас отправляются обратно в районы: каждый активист, который помогал в сборе, получит сюрприз от волонтера из другого района», - рассказали в пресс-службе.

В 2020 году обмен подарками проходит в рамках реализации проекта #ИгроПсков на средства гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, но координаторы хотят превратить круговорот в волонтерскую традицию