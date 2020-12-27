Общество

Поставка бесплатных горячих обедов началась в медучреждения Псковской области

Активисты волонтерского центра «Единой России» обеспечивают горячим питанием медработников больниц Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России», с 28 декабря началась ежедневная поставка горячих обедов в Псковскую областную инфекционную больницу. В меню обеда входят второе блюдо, салат, хлеб. Сотрудники псковского COVID-центра будут получать такие бесплатные обеды ежедневно.

Кроме того, агрокомплекс «ПсковАгроИнвест» взял на себя обязательство по обеспечению горячим питанием сотрудников скорой медицинской помощи Пскова: ежедневно медикам поступают 70 порций горячего питания, которые готовят повара компании.

«Сложившаяся эпидемиологическая ситуация вынуждает сотрудников службы скорой помощи работать круглосуточно без перерыва на отдых, они оказались фактически на передовой и на полноценное питание просто нет времени, - отметила гендиректор ООО «ПсковАгроИнвест» Ирина Толмачева. - В связи с этим компания "ПсковАгроИнвест" взялась за обеспечение медперсонала горячим питанием, в которое входит горячее мясное блюдо, гарнир, салат, хлеб».

В Великих Луках ежедневно горячее питание получают сотрудники трех медицинских учреждений: COVID-центра, поста скорой помощи и межрайоннной больницы. Горячие обеды доставляют депутаты Великолукской городской Думы. Так, 28 декабря Сергей Поварещенков и Дмитрий Кравченко доставили горячие обеды для 126 медиков указанных больниц.

Горячее питание получают и сотрудники медицинских учреждений в районных центрах. В частности, бесплатные обеды получает медперсонал Пустошкинской, Плюсской и Порховской больниц.

«"Единая Россия" в это непростое для всех время стала поддержкой и надежной опорой для людей: наши волонтеры организовывают горячее питание для медиков, доставляют продукты и лекарства пожилым людям, возят врачей до работы и до дома, дежурят в больницах, - отметил руководитель волонтерского центра, секретарь Псковского регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский. - Забота о жителях области в условиях пандемии ведется в ежедневном режиме. Волонтеры будут работать все новогодние праздники».