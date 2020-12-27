Общество

Псковские волонтеры принимают участие в акции «Елка желаний»

В преддверии Нового года активисты Псковского регионального волонтерского центра «Единой России» принимают участие в федеральной акции «Елка желаний». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, в рамках акции волонтеры исполняют желания детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также семей, оказавшихся в тяжёлом социально-экономическом положении.

Депутат Псковского областного Собрания Борис Полозов исполнил желание маленького опочанина Кирилла Павлова, который мечтал о планшете. Подарок и новогодние поздравления от имени депутата ему передал секретарь местного отделения партии Юрий Богашев.

Депутат регионального парламента Виктор Остренко исполнит желания четырех детей, которые хотят попробовать себя на гоночных трассах автодрома. «Он организует для ребят поездку в картинг-клуб, где дети смогут испытать настоящие эмоции автогонщиков», - рассказали в пресс-службе.

Великолукские партийные волонтеры исполнили заветное желание третьеклассника Савелия Савченкова. «Мальчик мечтал зажечь главную городскую елку. И вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой он "включил" 60-метровую зеленую красавицу на центральной площади города», - отметили в пресс-службе партии. А братьям Савченко Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки.

«"Единая Россия" участвует во Всероссийской акции "Елка желаний", в рамках которой исполняются мечты ребят со всей страны. Дарить радость – просто!» - сказал секретарь Псковского регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский.

Напомним, во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» участвуют руководство «Единой России», депутаты всех уровней, а также весь актив партии в регионах. Секретарь Генсовета Андрей Турчак в числе первых снял с елки, установленной в Центральном исполкоме партии, открытки с детскими желаниями. Андрей Турчак по традиции сделает подарки детям из Псковской области, которую он представляет в Совете Федерации.