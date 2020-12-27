Общество

Школам рекомендуют не задавать ученикам домашнее задание на новогодние каникулы

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рекомендовал освободить школьников от домашних заданий во время новогодних каникул, пишет «Правда.ру».

«Весь год наши школьники учились в непростых условиях, поэтому считаю, что будет справедливо освободить ребят от домашнего задания на новогодние каникулы», - сообщил Сергей Кравцов.

На каникулах, отметил чиновник, детям нужно время так и на чтение, и на реализацию творческого потенциала. В заключение Кравцов рекомендовал учащимся уделить время и семье.

Напомним, что ранее из ведомства пришли данные об отмене досрочной сдачи ЕГЭ. Как оказалось, такое решение связано с эпидемиологической обстановкой. Также Кравцов рекомендовал регионам сделать 30 и 31 декабря для учителей выходными днями.