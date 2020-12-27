Общество

К псковской благотворительной акции присоединились музыканты из Череповца

Сбор средств для формирования сладких подарков нуждающимся детям региона прошел в ТЦ «Империал». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной общественной организации многодетных семей «Дети – наше будущее».

В рамках марафона активисты общественной организации в течение двух дней проводили для жителей и гостей Пскова беспроигрышную лотерею добра, в которой разыгрывались за добровольные пожертвования сувениры и подарки, сделанные детьми из творческих мастерских ПОООМС «Дети – наше будущее» Пскова, Острова, Дно и Палкино в рамках проекта «Социальные центры "Ради жизни" и "Путешествие к истокам"».

К благотворительной акции присоединились участники рок-группы из Череповца «7 отличий» - друзья движений «Добрый рок» и «Добрый Псков». Вокалистка группы Наталья Запорожченко рассказала, что они примкнули к акции, чтобы поддержать общественную организацию и подарить новогоднее настроение псковичам.

«В наше время пандемии очень много негатива, и своими песнями мы постарались подарить псковичам немного радости и позитива. Думаю, у нас получилось: посетители торгового центра останавливались, фотографировали, записывали видео. И, конечно же, это помогло привлечь больше внимания к благотворительной акции», - подчеркнула она.

Кроме того, члены общественной организации провели благотворительную акцию «Мишка-спасатель», в рамках которой все желающие могли приобрести плюшевые игрушки и оказать помощь детям, нуждающимся в заботе и внимании.

Псковичи очень активно участвовали в новогоднем марафоне и приобретали сувениры на память, чтобы помочь нуждающимся. Собранные во время акции средства пойдут на комплектацию новогодних подарков для воспитанников домов-интернатов Псковской области, рассказали организаторы акции.

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Напомним, что ранее общественная организация уже сформировала более тысячи сладких подарков.

Акция проводилась в рамках Рождественского марафона «Время дарить сказку», организаторы ПОООМС «Дети наше будущее» и Благотворительное движение «Добрый Псков».