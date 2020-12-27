Общество

С 2021 года в России увеличится количество точек выдачи крупных призов от «Столото»

Компания-распространитель гослотерей «Столото» в два раза увеличит количество точек выдачи крупных призов. В них победители розыгрышей смогут получать выигрыши до 300 тысяч рублей, сообщает популярное издание «Семь Дней».

Контроль проведения розыгрышей

Лотерея – один из немногих способов в короткий срок стать миллионером. Это, безусловно, мотивирует людей участвовать в розыгрышах: в СССР этим увлекались до 70% населения. После распада Советского Союза на рынке стало очень много частных организаторов, воцарился хаос. Их число к 2013 году дошло до трех сотен, многие владельцы компаний утаивали реальный доход от законодательных органов, а люди перестали доверять лотереям.

Поэтому с лета 2014 года все лотереи в России – государственные. Организаторами розыгрышей выступают Министерство финансов и Министерство спорта, а проводятся под чутким надзором Федеральной налоговой службы и делают значительный вклад в экономику России. Самым крупным и известным распространителем государственных лотерей является компания «Столото», созданная предпринимателем Арменом Меружановичем Саркисяном.

Лотерея – дело доброе!

Лотереи, распространителем которых выступает компания Армена Саркисяна, ежедневно позволяют выигрывать 650 тысячам человек. Крупнейшим выигрышем за всю отечественную историю существования лотерей стал 1 миллиард рублей, доставшийся в январе 2020 года жительнице Подмосковья. В целом же государственные лотереи разыгрывают до трех миллиардов рублей в месяц. Еженедельно двадцать жителей России становятся обладателями сумм от миллиона и более.

Сумма выигрышей в российских государственных лотереях уже превысила 130 млрд рублей. На сегодняшний день уже более 14 млрд рублей целевых отчислений с продаж лотерей были направлены на развитие спорта в России, всего бюджеты разных уровней пополнились более чем на 28 млрд в виде налогов и сборов.

Более того, Армен Саркисян лично и компании, входящие в его холдинг, активно занимаются благотворительностью. Так, например, Армен Меружанович является одним из меценатов фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой. Холдинг Саркисяна S8 Capital, в который входит и «Столото», известен участием в многочисленных благотворительных проектах, в числе которых «Доброшрифт» (помощь детям с ДЦП), а также поддержкой экологических инициатив и спортивных федераций.