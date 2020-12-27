С 2021 года в России увеличится количество точек выдачи крупных призов от «Столото»

Компания-распространитель гослотерей «Столото» в два раза увеличит количество точек выдачи крупных призов. В них победители розыгрышей смогут получать выигрыши до 300 тысяч рублей, сообщает популярное издание «Семь Дней».
Лотерея – один из немногих способов в короткий срок стать миллионером. Это, безусловно, мотивирует людей участвовать в розыгрышах: в СССР этим увлекались до 70% населения. После распада Советского Союза на рынке стало очень много частных организаторов, воцарился хаос. Их число к 2013 году дошло до трех сотен, многие владельцы компаний утаивали реальный доход от законодательных органов, а люди перестали доверять лотереям.
Поэтому с лета 2014 года все лотереи в России – государственные. Организаторами розыгрышей выступают Министерство финансов и Министерство спорта, а проводятся под чутким надзором Федеральной налоговой службы и делают значительный вклад в экономику России. Самым крупным и известным распространителем государственных лотерей является компания «Столото», созданная предпринимателем Арменом Меружановичем Саркисяном.
Лотереи, распространителем которых выступает компания Армена Саркисяна, ежедневно позволяют выигрывать 650 тысячам человек. Крупнейшим выигрышем за всю отечественную историю существования лотерей стал 1 миллиард рублей, доставшийся в январе 2020 года жительнице Подмосковья. В целом же государственные лотереи разыгрывают до трех миллиардов рублей в месяц. Еженедельно двадцать жителей России становятся обладателями сумм от миллиона и более.
Сумма выигрышей в российских государственных лотереях уже превысила 130 млрд рублей. На сегодняшний день уже более 14 млрд рублей целевых отчислений с продаж лотерей были направлены на развитие спорта в России, всего бюджеты разных уровней пополнились более чем на 28 млрд в виде налогов и сборов.
Более того, Армен Саркисян лично и компании, входящие в его холдинг, активно занимаются благотворительностью. Так, например, Армен Меружанович является одним из меценатов фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой. Холдинг Саркисяна S8 Capital, в который входит и «Столото», известен участием в многочисленных благотворительных проектах, в числе которых «Доброшрифт» (помощь детям с ДЦП), а также поддержкой экологических инициатив и спортивных федераций.