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Общество

Где деньги мам?

29.12.2020 14:44|ПсковКомментариев: 0

Как часто приходится в обсуждениях о войнах и кризисах слышать присказку «Ничего страшного! Русские бабы еще нарожают!». Однако, как показывает статистика, не нарожают. Взять хотя бы Псковскую область - регион, где «начинается Россия». За девять месяцев 2020 года в области родилось 3773 малыша. В прошлом году за тот же период появилось на свет 4013 маленьких псковичей, что на 310 больше. Примерно на столько же, кстати (на 315) сократилось количество браков...

Что же поможет увеличить рождаемость на Псковщине? Может быть, зарплата матерям, которую недавно предложили ввести в стране депутаты-эсеры? Есть ли какие-то меры поддержки, которые действительно могли бы повлиять на «русских баб»?

 

Деньги в рост

Редко, но метко в России возвращаются к обсуждению возможности начисления зарплат мамам: и рождаемость повысится, и семьям полегче будет планировать расходы на малышей. Два года назад об этом говорили в Национальном родительском комитете, теперь вот справедливороссы за идею «топят».

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В качестве примера приводят Францию и Пермский край, где, оказывается, до 2015 года действовала следующая программа: всем матерям, которые не хотели отдавать своих детей в детский сад, выплачивали по 10 тысяч рублей ежемесячно. Правда, в конце концов, желающих стало так много, что местный бюджет, к сожалению, просто не справился.

Фото: pikabu.ru

Инициативу эсеров поддержал и заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, который отметил, что в России семьям приходится много платить за содержание и воспитание ребенка. В связи с этим, по его мнению, государству надо оказывать помощь родителям до совершеннолетия их сыновей и дочерей. «Я за то, чтобы на детей до 18 лет назначались выплаты», — сказал он.

Скептик скажет, что в ожидании выборов депутатский корпус частенько «вбрасывает» в массы предложения из серии «дитям - мороженое, бабам - цветы», главное здесь и правда не перепутать. Однако, к обсуждению этой, казалось бы, популистской затеи активно подключились неполитики. Например, предложение о «маминых зарплатах» поддержал член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло. По его мнению, для государства вопрос демографии должен быть самым главным.

Вернулись к обсуждению остросоциальной темы и в Национальном родительском комитете. Его председатель Ирина Волынец, по совместительству уполномоченный по правам ребенка в республике Татарстан, в интервью «МК» так определила свою позицию: «На сегодняшний день в связи с серьезной демографической угрозой, нависшей над нашей страной, это тема становится все более актуальной. Изначально мы исходили из того, что материнскую плату должны получать все женщины, воспитывающие детей до 18 лет, или до окончания обучения ребенка в колледже или вузе. Сумма выплат должна зависеть от количества детей в семье и полагаться всем женщинам без исключения. На наш взгляд, размер материнской зарплаты на каждого ребенка нужно установить на уровне не менее 5-ти тысяч рублей, чтобы поддержка не превращалась в профанацию... Возможно, работающим женщинам стоит платить чуть меньше, но все же не лишать их этой государственной поддержки».

В принципе, достаточно вспомнить, какой отклик вызвал «новогодний подарок» семьям с детьми до 7 лет, чтобы признать: запрос на меры поддержки в обществе существует. Но, как говорится, у кого-то щи пустые, а у кого-то жемчуг мелкий. Решение о выдаче 5000 рублей вызвало у россиян бурю «за» и «против», что в очередной раз показывает: подобные меры требуют тщательного планирования.

Женское счастье

На это, в частности, обращает внимание многодетная мама, депутат Псковского областного Собрания Дарья Козьякова. С ее точки зрения, говоря о мерах социальной поддержки, очень важно не перейти от помощи к популизму.

«Сейчас на территории России существует беспрецедентное количество различных мер поддержки, - напоминает она. - Это и материнский капитал, региональный и федеральный, и социальные выплаты многодетным и малоимущим семьям, и возможность получения земельных участков, льготных ипотек. Этот список можно перечислять еще очень долго. Тот, кто хочет развиваться сам и рожать детей, будет это делать. И будет благодарен любой поддержке, которую ему окажет государство».

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При этом всегда останется какая-то доля недовольных. После новостей о двух выплатах в размере 5000 рублей, сделанных на первой волне пандемии, вопросы были у родителей подростков старше 16 лет. Нынче - у тех, чьим детям уже исполнилось восемь. Действительно, мой 14-летний «дистанционщик» не отказался бы от подарка Дедушки Мороза.

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Однако понятно: на всех не хватит. Иначе получится как в книге про Хоттабыча: выдать всем мячи - и получить хаос. К тому же велик риск того, что часть получателей льгот займет иждивенческую позицию. А это уже сведет на нет все плюсы инициативы. Как говорит Дарья Козьякова, опыт работы в комиссии по делам несовершеннолетних, в различных профилактических органах показывает, что, допустим, в ситуации с выплатами маткапитала появились семьи, где рождение детей стало способом заработка, а не выражения любви друг к другу.

«К сожалению, наша жизнь такова, - признает областной депутат. - Посмотрите статистику по отказникам, количеству детей в приютах - здесь очень все сложно. Поэтому так тяжело спрогнозировать развитие ситуации, нужно к этому подходить здраво. Чтобы все были счастливы, не получается. Здесь очень тонкая грань, которую нельзя переступить. Мы можем получить всплеск рождаемости, но что за ним будет стоять? Надо все проанализировать и действовать очень аккуратно».

В этом смысле важна не только материальная, но и психологическая готовность потенциальных родителей нести ответственность за свое чадо. Ведь в бытовом аспекте современные семьи лучше подготовлены к пополнению, чем их бабушки лет 50-60 назад. Удалось решить и многие проблемы из 90-х: например, благодаря строительству новых садов и яслей удалось разгрузить очереди, а значит, у псковских мам теперь больше возможностей совмещать работу с воспитанием детей.

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В общем и целом, как считает Дарья Викторовна, на данный момент пока сложно обсуждать зарплаты мам - без конкретики, без понимания финансовой составляющей. Такого же мнения придерживается и уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. Она подчеркивает: «Любая помощь государства важна для семей с детьми. Сегодня в нашей стране многое делается в этом направлении» и также приводит в качестве примера материнский капитал, программы по поддержке многодетных семей, выплаты в период пандемии, компенсации по ипотеке. С точки зрения детского омбудсмена, когда речь идет о мерах материальной поддержки, надо руководствоваться принципами благоразумности и обоснованности. В данном случае инициатива пока похожа, скорее, на фантазии, чем на реальный законопроект.

Экономика рождаемости

Не разделяет скепсис в отношении новой старой идеи псковичка Елена Демченкова - многодетная мама, которая давно и успешно сочетает свои семейные обязанности с активной общественной деятельностью. «В целом я оцениваю идею зарплат для матерей положительно, поскольку люди у нас бедные, и их надо из этой бедности выводить, - объясняет она. - Вообще эту мысль озвучивал еще Эдуард Лимонов до введения материнского капитала. Кто-то умеет хорошо работать - пусть работает. Кто-то умеет детей растить — пусть это будет его работа. Еще неизвестно, что легче. Я часто думаю, что круглые сутки о детях заботиться сложнее, чем работать со взрослыми людьми».

При этом возможный круг тех, для кого могли бы быть введены такие выплаты, по мнению Елены, очерчивается целями данной меры. Если есть намерение увеличить тем самым рождаемость, значит, нужно давать деньги женщинам при рождении детей и ухаживающим за детьми лицам до 3 лет. Если государство стремится обеспечить детей едой, одеждой и обувью, речь не должна идти о прямых выплатах: достаточно кормить в школах и садах, выдавать необходимые вещи. Напрямую деньги необходимы тем, кто живет за чертой бедности.

Вместе с тем, подчеркивает Елена, любые иждивенческие меры без укрепления экономики, где родители могли бы самостоятельно получать достойную зарплату, - всего лишь «мертвому припарки». «Уже придумано пособие по уходу за ребенком, - отмечает она. - Почему же складывается такая ситуация, что, несмотря на его наличие, на детей все равно приходится еще что-то доплачивать? То есть действующий инструмент плохо работает. На мой взгляд, в первую очередь, нужно поднимать пособие по уходу за ребенком и сделать его до 3 лет. Ясли не для всех детей подойдут. Да и власть пока не может обеспечить яслями всех желающих. С 3 до 7 лет - это самый сложный финансовый период, когда ухаживающий за ребенком родитель не может работать, но и денег уже не получает».

Многодетная мама подтверждает мысль о том, что в России существует программа поддержка материнства: есть различные пособия, выплаты. Однако, по словам Елены Демченковой, она столкнулась с тем, что поддержка разбросана по разным нормативным актам, федеральным, региональным, муниципальным. «Собрать все в кучу для своей ситуации сложно, - рассказывает она. - Некоторые актуальные документы даже не найти в открытом доступе. При этом вся поддержка носит заявительный характер. А не всегда еще понятно, куда заявлять и в какой форме. И эта проблема рассеянности нормативной базы остается, несмотря на наличие всевозможных сайтов, где пытаются собрать все в одном месте».

Росту рождаемости, уверена Елена Демченкова, способствует уверенность в завтрашнем дне. Лично для нее предпочтительнее  возможность обеспечивать себя и детей без пособий по бедности. Поэтому очень важно не только накачивать деньгами социальную сферу, но и экономикой заниматься на высоком уровне.

«Мало ребенка родить, его еще и содержать надо, - говорит общественница. - И чем он старше, тем больше требуется денег на него. 2020 год убил и без того слабую уверенность в завтрашнем дне. Думаю, рождаемость отреагирует снижением в следующем году, несмотря на раздачу Путиным денег на детей».

Чем бы ни тешились

Тема зарплат для мам очень живо обсуждалась на форуме ПЛН. В основном, почему-то мужчинами, которые, видимо, обиделись за дискриминацию по гендерному принципу. Мы спросили псковских мам, что они думают по поводу депутатской инициативы? А заодно выяснили, что, по их мнению, какие меры могли бы позитивно повлиять на графики рождаемости в Псковской области.

Катерина, мама одного ребенка:

«Я бы, конечно, не отказалась от такого заманчивого предложения: тысяч 20 мне бы хватило. Плюс хорошо бы, чтоб выплаты на детей до 3 лет адекватные сделали. Но тут вопрос возникает и про пенсию. Была бы она? И я не вижу взаимосвязи между зарплатой для мам и повышением рождаемости. Кто хочет - и так родит. А плодить ненужных детей, ради денег - полная ерунда».

Светлана Александровна, мама двоих детей, дважды бабушка:

«После войны народ рожал, хотя было трудно. Даже не знаю, с чем это связано. Наверное, люди понимали: без детей нет будущего. В советское время были бесплатные кружки. Я работала на заводе, мне доплачивали 30 рублей ежемесячно за то, что моя старшая дочь училась на одни пятерки. Ясли были, и все знали, что смогут выйти на работу после рождения ребенка. Вот и сейчас, я считаю, важно не зарплаты какие-то выдумывать, а строить детские садики, помогать с приобретением жилья, компенсировать расходы на ясли, давать льготы на проезд многодетным семьям, вернуть систему бесплатного внешкольного обучения и спорта - чтобы у детей было чем заняться, пока родители на работе».

Вера, мама двух сыновей:

«Конечно, такие пособия получать я бы хотела, лишним не будет. Но вот что интересно: а где наши депутаты на это денег возьмут? Я так думаю, если где-то прибудет, значит, где-то убудет. Может, маткапитал отменят или другие выплаты... Не верю я, чтобы просто по доброте душевной предложение такое сделали. У нас ведь часто говорят, что помогут, а потом таким боком все выходит, что лучше бы не помогали, а в покое оставили уже. В принципе, маткапитал в свое время повысил рождаемость, так что, может, и такие зарплаты кого-то привлекли бы. Еще было бы неплохо продумать меры по предоставлению жилья многодетным и малоимущим семьям».

Ольга, мама одного ребенка:

«Я думаю, повысить рождаемость можно простыми, всем известными мерами: сделать доступными детские садики, гарантировать подарки с самым необходимым для новорожденного, как это делают в Москве, наладить нормальную медицинскую помощь детям и мамам. Насчет зарплаты я против. Достаточно пособия нормального. А так получается, как будто ты тут и ни при чем... как суррогатное материнство. Это же твой ребенок, ты его решила родить не для государства, почему оно должно платить зарплату?»

***

Кому на Руси рожать хорошо? Графики рождаемости из года в год бьют очередные антирекорды. В попытках решить проблему высказывается масса предложений, одно интереснее другого: полмиллиона за отказ от аборта, родовые сертификаты, увеличенное (40% зарплаты) пособие матерям детей с 1,5 до 3 лет, если они не посещают ясли или детсад, перевод студентов с платного обучения на бюджетное при рождении ребенка, наконец, зарплаты мамам.

На самом деле, как считают специалисты, материальные препятствия к рождению первенцев составляют всего 40%. Все остальное — это социальное: отсутствие партнера, недостаток хороших отношений в совместной жизни, психологические проблемы, туманность перспектив... В общем, любовь и бедность навсегда.

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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