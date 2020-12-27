Общество

Акция «Студенческий десант» пройдет в Псковской области

Ежегодная всероссийская акция «Студенческий десант» пройдет в Псковской области с 19 по 23 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В рамках акции псковские студенты будут нести службу совместно с сотрудниками полиции и «смогут почувствовать себя настоящими стражами порядка».

Акция «Студенческий десант» пройдет в каждом районе области. «В это время для молодежи откроются двери практически всех подразделений органов внутренних дел. Ребята смогут не просто познакомиться с работой сотрудников полиции в ходе специально организованных экскурсий, но и пройти кратковременную стажировку в различных подразделениях УМВД России по Псковской области. На несколько дней сотрудники полиции станут наставниками для участников акции, познакомят их со своей работой и ответят на все интересующие вопросы о полицейской службе», - рассказали в пресс-службе.

Старт акции дадут на общих разводах, которые состоятся 19 января. На разводах сотрудники полиции познакомятся со своими подопечными и после инструктажа приступят к совместному несению службы.