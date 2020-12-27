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Общество

Сотрудники УФСИН оказали помощь бездомным собакам в Островском районе

28.12.2020 22:23|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области оказали помощь бездомным собакам в Островском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, волонтерами выступили представители Островского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области. Они привезли животным корм, а также будки, умело изготовленные руками осужденного, состоящего на учете в УИИ.

С наступлением зимы братья наши меньшие особенно нуждаются в помощи неравнодушных людей. Приют для бездомных собак организовала одна из местных жительниц Островского района. Сейчас в нем содержится почти две сотни брошенных животных, которые постоянно нуждаются в еде, медикаментах и крыше над головой, а возможности приюта ограничены.

Идея принять участие в волонтерской акции пришла после поста с просьбой о помощи, опубликованного в социальных сетях. Инициатором сбора гуманитарной помощи выступили сотрудники УИИ. А красивые деревянные будки для собак с удовольствием смастерил один из осужденных, состоящих на учете в филиале.

«В преддверии Нового Года даже животным хочется чудес и волшебства. Надеемся, что для бездомных собачек наша небольшая помощь окажется настоящим праздничным подарком», - отметила начальник Островского межмуниципального филиала УИИ УФСИН России по Псковской области Светлана Голубева.

Теги: #островский район #УФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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