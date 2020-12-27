Общество

395 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки

395 человек заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии COVID-19 подтвердили у 22903 жителей региона, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Кривая статистики выровнялась, и Псковская область покинула группу регионов с наибольшим коэффициентом распространения заболевания, – отметил глава региона. – Тем не менее цифры высокие. Соблюдайте все требования безопасности, чтобы не отмечать праздники в больнице».

За сутки в регионе выздоровели 35 инфицированных пациентов, всего – 11195. Скончались – 98. Специалисты провели 2076 исследований на коронавирус, всего – 209817.