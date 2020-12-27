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Общество

Конкурс «Мисс Россия» перенесли на весну

29.12.2020 08:39|ПсковКомментариев: 0

Финал национального конкурса красоты «Мисс Россия» перенесли на весну 2021 года из-за ситуации с COVID-19. Об этом рассказала генеральный директор конкурса Анастасия Беляк, сообщает РИА Новости.

Ранeе соoбщалось, чтo кoнкурс был зaпланирован на осeнь текущегo гoда, однакo финaл смoтра перeносили двaжды.

 «Мы планируем проведение следующего финала конкурса «Мисс Россия» на весну 2021 года, таким образом нам удастся вернуться к привычному графику ежегодной работы конкурса, а наша новая победительница сможет поучаствовать в международных конкурсах красоты», — отметила гендиректор конкурса.

Она добавила, что в сложившихся обстоятельствах нет гарантий, что в следующем году появится возможность увидеть конкурс офлайн.

«Но что можем сказать точно, – финал конкурса состоится, и в онлайне вы однозначно сможете увидеть новых финалисток и стать свидетелями выбора победительницы «Мисс Россия 2021», - подчеркнула Беляк.

Она также добавила, что карантин не помешал проведению кастинга, количество заявок не было снижено, наоборот, интерес девушек к мероприятию в этом году был увеличен.

Теги: #конкурс #весна #красота
Источник: Псковская Лента Новостей
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