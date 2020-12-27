Общество

Более половины россиян готовы сменить профессию в 2021 году

Более половины опрошенных россиян готовы сменить профессию в 2021 году в случае кризиса, показал опрос разработчика программного обеспечения для управления бизнесом «Мегаплан».

Согласно данным опроса, проведенного среди 1,6 тыс. сотрудников и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса, вариант смены профессии рассматривают 52,3% сотрудников российских компаний, пишут «Известия».

Менять профессию в будущем году не планируют 32% респондентов, 15,7% - сомневаются. В случае введения нового локдауна о том, что будут искать вторую работу, ответили 65,7% опрошенных граждан.

12,3% опрошенных собираются открывать собственный бизнес в будущем году. 9% рассказали, что уже открыли свое дело, но совмещают его с основной работой, 8,7% полностью посвятили себя предпринимательству, а 70% ответили, что заниматься бизнесом в 2021 году не планируют.

Среди участников опроса 33,5% ожидают негативных перемен в российской экономике в 2021-м, столько же опрошенных признались, что уже «ни во что не верят и ничего не ждут», а 33% верят, что в 2021-м экономическая ситуация в России изменится в лучшую сторону.

Кроме того, участники опроса поделились своими волнениями по поводу наступающего года: больше всего беспокоит россиян в будущем году рост цен на потребительские товары (36,7% ответов), 23,3% - ситуация с пандемией коронавируса, 13,7% - политическая обстановка в России, 10,3% - закрытые границы с другими странами, 9,8% - положение отечественного бизнеса, а 3,3% - возможная отмена удаленки.

Меньше всего участники опроса переживают за культурную жизнь страны - 2,8% ответили, что ждут открытия выставок и возвращения концертов.

В целях улучшения собственного финансового положения почти каждый пятый (21,2%) опрошенный занялся инвестированием, 24,8% респондентов ответили, что планируют в ближайшем будущем подробнее изучить этот вопрос.

По словам генерального директора компании «Мегаплан» Сергея Козлова, 2021 год для многих россиян будет попыткой в корне изменить свою жизнь. «Из-за постоянного ощущения неопределенности люди начинают заниматься инвестированием, пробуют открыть свой бизнес, а кто-то даже переезжает в другую страну - только ради того, чтобы поменять текущее положение дел в положительную сторону», - сказал он.