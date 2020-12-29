Страховые пенсии псковских пенсионеров увеличатся с января 2021 года

С 1 января 2021 года неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии с учетом стоимости одного пенсионного коэффициента в размере, равном 98,86 рубля (в настоящее время стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 93 рубля). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Псковской области.
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Кроме того, с 1 января 2021 года увеличивается размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с 5686 рублей 25 копеек до 6044 рублей 48 копеек.
В результате увеличения стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, страховые пенсии вырастут на 6,3%.
При этом у каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в зависимости от размера пенсии. Чем выше приобретенные у гражданина в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации.
В среднем в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров Псковской области увеличатся на 959 рублей (с 15287 рублей до 16246 рублей).
В том числе:
Индексация затронет более 150,4 тыс. неработающих пенсионеров региона.