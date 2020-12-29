Общество

Жительница Красногородского района получила условный срок за неуплату алиментов

Жительница Красногородского района получила наказание в виде лишения свободы на 6 месяцев условно за неуплату алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе судебного заседания установлено, что подсудимая в 2010 году была лишена родительских прав и должна была выплачивать ежемесячные алименты на содержание двух своих детей в размере одной трети заработка и иного дохода до их совершеннолетия.

Пыталовский районный суд признал женщину виновной в совершении преступления по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата алиментов без уважительных причин). Приговор суда вступил в законную силу.