Общество

Интроскопы установлены на железнодорожном вокзале в Пскове

Интроскопы установлены на железнодорожном вокзале на станции Псков. Об этом Псковской Ленте Новостей в Псковской транспортной прокуратуре.

С помощью этого оборудования в настоящее время проводится обследование пассажиров, грузов, багажа, ручной клади и личных вещей.

Досмотр пассажиров при помощи нового оборудования проводят аттестованные в соответствии с требованиями закона сотрудники подразделения транспортной безопасности, обладающие полномочиями по задержанию пассажиров для дополнительного досмотра в случае необходимости.