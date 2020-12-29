Общество

Руководитель Великолукской инфекционной больницы назвала клеветой слухи об отсутствии лекарств

Руководитель Великолукской инфекционной больницы Наталья Дорожкина прокомментировала ситуацию с лекарствами. «Никакой нужды в медикаментах в настоящий момент нет. Ее практически и не было», - сказала она. Видеозапись интервью опубликовал официальный телеграм-канал Псковской области.

По ее словам, в самом начале открытия лекарства поступали «дробно», но пациенты не испытывали никакой нужды. Все необходимые лекарства для лечения от коронавируса получены в полном объеме. «Слухи о том, что у нас нет медикаментов, прошу считать клеветой», - подчеркнула Наталья Дорожкина.