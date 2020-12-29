Общество

Детсад на улице Заслонова в Великих Луках откроет двери после Нового года

Детский сад на улице Заслонова в Великих Луках сразу после Нового года откроет свои двери для первых воспитанников. Учреждение дошкольного образования готово принять юных жителей района Герцена - Щорса, сообщили в администрации города.

«Новоселье» в детском саду на улице Заслонова получилось праздничным, с Дедом Морозом, Снегурочкой, веселыми играми и танцами, но малочисленным – первый утренник в дошкольном учреждении провели с учетом всех требований Роспотребнадзора.

Как отметила заместитель главы администрации города Юлия Ярышкина, к этому празднику долго готовились. «Мы построили новый детский сад на месте старого аварийного садика № 16. И сегодня этот детский сад открывает свои двери для детей полностью обновленным, новой постройки», – отметила она.

Детский сад «Красная шапочка» построен благодаря национальному проекту «Демография». Первый этаж здания отведен для малышей ясельного возраста. На втором разместятся группы для ребят постарше, среднего и старшего, дошкольного возраста. Просторные помещения оформлены в светлых тонах. В спальнях на окнах специальные шторы-блэкаут, чтобы дневному сну не мешал яркий свет.

«Детский сад рассчитан на 140 мест, у нас 8 групп, из них 4 – для детей ясельного возраста. Оборудование дошкольного учреждения современное и разнообразное. Есть большой интерактивный комплекс, куда входят интерактивная доска и многое другое оборудование для развития ребенка», – обратила внимание заведующая Анна Романова.

В данный момент все оборудование, включая новую цифровую лабораторию, находится в процессе монтажа. Также идет формирование групп. В обычном, штатном режиме новое дошкольное учреждение будет работать после Нового года.