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Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Александром Козловским

29.12.2020 13:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ведущий Максим Костиков обсудит с ним политические итоги уходящего 2020 года, результаты депутатской работы и работы псковских единороссов, а также планы на 2021 год.

Звоните Александру Козловскому по телефону прямого эфира 56-73-72.

Теги: #Единая Россия #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
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