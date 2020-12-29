Общество

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Александром Козловским

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ведущий Максим Костиков обсудит с ним политические итоги уходящего 2020 года, результаты депутатской работы и работы псковских единороссов, а также планы на 2021 год.

Звоните Александру Козловскому по телефону прямого эфира 56-73-72.