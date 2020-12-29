Общество

Восемь детей из Псковской области получили подарки от Андрея Турчака

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак исполнил желания детей из Псковской области в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

С «Елки желаний» он снял восемь открыток ребят из Псковской области. В число авторов попали дети из Пскова, Великих Лук, Невеля, Островского и Дновского районов с мечтами о скоростном велосипеде, планшете, игровой приставке, смартфоне, телевизоре, наборе юного художника и кукольном домике.

«Это добрая традиция, и я очень рад, что имею возможность в очередной раз присоединиться к ней. Действительно, нет ничего дороже улыбок детей», - сказал Андрей Турчак.

Также депутат Псковского областного Собрания Борис Полозов исполнил желание маленького опочанина Кирилла Павлова, который мечтал о планшете. Депутат регионального парламента Виктор Остренко купил четырем детям сертификаты в картинг-клуб.

Впервые акция «Елка желаний» прошла в 2018 году. Тогда было исполнено почти восемь тысяч детских желаний, а в этом году - уже более десяти тысяч. Свои мечты на елке оставляют тяжелобольные дети, дети-инвалиды и ребята из малоимущих семей, их можно исполнить до конца февраля 2021 года.

Кроме того, в период новогодних каникул волонтеры «Единой России» будут обеспечивать медиков горячими обедами, развозить их по вызовам к пациентам, помогать в приемных покоях больниц, доставлять продукты и лекарства больным на дому.