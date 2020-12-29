Общество

Россия уверенно проходит период пандемии, но расслабляться нельзя — Александр Козловский

Россия уверенно проходит период пандемии, но расслабляться нельзя. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Ситуация с пандемией отразилась на всем мире, на всех странах, и Россия здесь не исключение. Мы тоже пострадали от пандемии, но показали устойчивость, быстро реагировали на вызовы, с которыми никто раньше не сталкивался. Мы многому учились: учились быстро реагировать, быстро строить больницы. И Псковская область, и Россия в целом с этой ситуацией справились, - отметил гость студии. - Несмотря на всю сложность, мы видим, что здравоохранение справляется с пандемией. Понятно, что не без шероховатостей, но в этих условиях мы находимся меньше года. За считанные месяцы благодаря губернатору и его личным связям в сжатые сроки были построены новые учреждения здравоохранения».

По мнению Александра Козловского, в целом эффективно в плане борьбы с коронавирусом сработали федеральные власти. «Меры поддержки вводились достаточно быстро, в том числе и в отношении предпринимателей. Да, возможно, где-то были и ошибки, но они быстро исправлялись. Сложность была в том, что приходилось принимать решения, исходя из текущей ситуации, но в начале недели она была одна, а в конце — другая, и меры вводились чуть ли не каждую неделю. В целом, мы видим, что система выстояла. Не без потерь, однако потери были во всем мире», - сказал депутат Госдумы.

По его мнению, Псковская область прошла непростой период достаточно уверенно, но расслабляться нельзя. «Мы не можем поставить сейчас точку - заболевших достаточно много. Но, надеюсь, после всеобщего вакцинирования пандемия пойдет на спад, но это будет уже 2021 год», - заключил он.