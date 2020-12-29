Общество

80% студентов медколледжа в Великих Луках стали волонтерами

80% студентов медицинского колледжа в Великих Луках стали волонтерами-медиками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

На сегодняшний день в образовательном учреждении учится 331 человек на трех направлениях: сестринское, акушерское и фельдшерское дело.

Наибольший акцент при организации производственной практики в период пандемии делается на студентов выпускных групп. Руководство колледжа под патронажем комитета по здравоохранению Псковской области подписывает договоры с ведущими медицинскими учреждениями города, а именно Великолукской межрайонной больницей и Великолукской детской больницей, о поддержке деятельности студентов и педагогов на базе этих учреждений. «Особый договор был заключен с областной инфекционной больницей, в частности, с ее подразделением - Великолукским филиалом», - отметили в администрации.

Отправляют на такую практику только с письменного согласия самого учащегося. Чтобы защитить студентов, им предоставляется право выбора: они могут отказаться от участия в такой производственной практике и уйти в академический отпуск. Однако в текущем учебном году не было ни одного отказа. Это, как отметил директор медколледжа Александр Шулаев, хороший показатель для учреждения.

Иногородние студенты могут проходить практику там, где проживают, так поступили 7 студентов.

Отмечается, что студенты первого курса не могут участвовать в этой производственной практике, так как только по окончании первого курса им вручают дипломы о статусе младшего медицинского персонала.

Таким образом, в настоящее время практику проходит около 200 человек. В основном, в Великолукской межрайонной больнице, ее амбулаторных звеньях, а также в детских больнице и поликлинике.

«Участие в такой практике является добровольным! С каждым студентом проговариваются их возможности и место работы», - пояснили в администрации.

Педагог колледжа Юлия Полякова рассказала, что перечень обязанностей студентов, работающих в ковид-центре, определен трудовым договором, они работают как в «зеленой» зоне, так и в «красной», то есть непосредственно с больными коронавирусной инфекцией. Работают в процедурном кабинете, занимаются инъекциями и ставят капельницы.

Также в качестве волонтеров молодые люди задействованы в регистратурах поликлиник города: они ведут документацию, измеряют температуру посетителям на входе, принимают звонки, записывают на приемы и консультируют, а также помогают врачам и медицинским сестрам.