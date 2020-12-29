Общество

«Секретную» телеграмму 1930 года обнародовал псковский госархив

Государственный архив Псковской области опубликовал в своих социальных сетях телеграмму с пометкой секретно, датированную 26 февраля 1930 года.

Фото: Государственный архив Псковской области

Послание было адресовано председателю Новосокольнического райисполкома. В нем указывалась просьба «передать Госзаводконюшне лучших племенных жеребцов, изъятых и подлежащих изъятию от кулацких хозяйств, а именно: жеребец "Буйный" гр-на Акшевского дер. Песок Новосокольнического района, как имеющего племенную ценность». «Указанный жеребец в случную кампанию будет использоваться в коммунах», - говорится в документе.

Архивисты уверены, что эта телеграмма вызовет интерес у краеведов и историков.