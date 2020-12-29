Общество

Себежанка задолжала почти 500 тысяч рублей после расторжения контракта с МВД

Жительница Себежского района оказалась должна более 470 тысяч рублей после расторжения контракта с МВД. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В 2017 году между девушкой и Калининградским филиалом Санкт-Петербургского университета МВД РФ был заключен контракт о прохождении службы в органах внутренних дел на период обучения. В 2020 году на основании приказа Санкт-Петербургского университета МВД России ее уволили со службы в органах внутренних дел по собственной инициативе.

По иску Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД РФ в декабре Себежский районный суд вынес решение о взыскании затрат на обучение в размере 472 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.