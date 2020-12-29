Общество

22 нарушителя масочного режима оштрафованы в Гдовском районе за неделю

22 дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, рассмотрел Гдовский районный суд с 21 по 27 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

22 гражданина заплатят штраф в размере 1000 рублей каждый за пребывание в местах массового скопления людей (в магазинах и общественном транспорте) без средств индивидуальной защиты. К административной ответственности привлечены как лица, посещающие объекты торговли, так и продавцы, а также водители и пассажиры общественного транспорта.

Кроме того, 25 декабря аналогичное решение вынес Невельский районный суд. Мужчина не согласился с процедурой оформления протокола об административном правонарушении. В качестве свидетелей были допрошены понятые и должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении. В итоге гражданин признан виновным, за пребывание в магазине без маски ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.