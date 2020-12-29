Общество

Губернатор проинспектировал строительство детского сада на улице Алехина в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил строительную площадку детского сада на улице Алексея Алехина, чтобы проконтролировать темпы реализации проекта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

29 декабря глава региона вместе с вице-губернатором Василием Осиповым, председателем регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергеем Граховым, начальником управления проектной деятельности администрации Псковской области Ольгой Татариновой и главой администрации Пскова Александром Братчиковым осмотрел территорию дошкольного учреждения и внутренние помещения, оценив качество исполнения работ.

Ранее на объекте выявили отставание от графика работ. В настоящее время все строительные работы на объекте подходят к завершению, проинформировал Александр Братчиков. В частности, продолжается благоустройство прилегающей территории. Рабочие уложили асфальт, установили бордюрные камни, смонтировали уличное освещение, организовали пешеходные дорожки и подъезд к учреждению. Кроме того, установили прогулочные террасы и игровые комплексы. «Прорезиненное покрытие будет монтировано по погодным условиям, засеивание газонов будет проведено весной», - добавил Александр Братчиков.

Подрядная организация выполнила практически весь комплекс отделочных работ: окрасили стены, уложили напольное покрытие, смонтировали потолочные плиты. Представители подрядной организации сообщили, что в ближайшее время установят светильники и устранят незначительные недочеты.

«Вся необходимая мебель для детских групп, музыкального и спортивного залов закуплена, ее установят сразу после проведения клининговых работ. Помещение пищеблока также укомплектовано всем необходимым оборудованием», - добавил подрядчик.

По словам главы администрации города Пскова, на объекте постоянно трудятся 80 человек.

В рамках визита глава региона сделал ряд замечаний, которые касались разных направлений реализации проекта. В связи с чем Михаил Ведерников поручил руководству администрации города, а также начальникам профильных комитета и управления проконтролировать качество исполнения подрядчиком оставшихся работ.

«Если бы изначально работы велись такими темпами, все было бы сдано вовремя», - заметил губернатор.

Отметим, что строительство типового детского сада на 270 мест в Пскове ведется в рамках национального проекта «Демография».