Общество

Линовскому дому-интернату подарили телевизор

В преддверии Нового года координатор проекта «Единой России» «Старшее поколение», депутат Псковского областного Собрания Наталья Мельникова передала подарок (телевизор) постояльцам Линовского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Пыталовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«От всей души поздравляю с Новым годом и Рождеством Христовым всех постояльцев и сотрудников дома-интерната. Я часто бываю в этом учреждении, знакома с его нуждами и проблемами. Очень надеюсь, что этот подарок принесет пожилым людям радость и хорошее настроение», - рассказала она.

Кроме того, активисты волонтерского центра «Единой России» поздравили воспитанников Псковского детского дома для детей-сирот с наступающим Новым Годом. Волонтеры привезли детям фрукты и торты к празднику.

«Пусть у каждого ребенка в этом году будет праздник! И дети будут здоровы и счастливы», - отметил активист волонтерского центра Роман Буслов.

А в Великих Луках активисты партии в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравили детей медиков с наступающим Новым годом и вручили им сладкие подарки. Эту акцию поддержали депутаты городской Думы Николай Андросович и Татьяна Фомченкова.

«Новый год - в каждый дом» – девиз волонтеров акции взаимопомощи #МыВместе. По всей стране партийцы готовят поздравления с Новым годом для медицинских работников и их семей. Добровольцы в костюмах зимних волшебников поздравляют детей медиков с наступающим праздником и вручают им сладкие подарки. Я тоже решил присоединиться к акции взаимопомощи и доставлял сладкие подарки детям. С наступающим Новым годом детей и их родителей!» - отметил Николай Андросович.

Активисты Невельского местного отделения партии порадовали детей из малообеспеченных семей новогодними подарками в рамках акции «Тепло наших сердец». В костюмах сказочных героев они раздают подарки, которые включают сладости, игрушку, книгу или канцелярские принадлежности. Такие подарки получат более 100 детей в Невельском районе.

«Дети очень ждут праздника и подарков от Деда Мороза, верят в чудо. В период пандемии мы должны быть особенно внимательны к нуждающимся, поэтому делаем все возможное, чтобы желания детей исполнялись», - рассказал депутат Собрания депутатов городского поселения «Невель» Константин Богданов.

В преддверии новогодних праздников невельские партийцы также поздравят детей, которые находятся на лечении в детском отделении Невельской межрайонной больницы, медицинских работников района, старейших членов партии и ветеранов Великой Отечественной войны.