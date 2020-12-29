Общество

Демонтаж самовольно построенных торговых объектов продолжится в Пскове

Демонтаж самовольно построенных торговых объектов продолжится в Пскове в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в контрольном управлении городской администрации.

Начальник управления Наталья Симонова рассказала, что два таких объекта выявили в ходе инвентаризации, которая началась в конце октября и закончилась в декабре. «Была очень скрупулезная работа», - подчеркнула она. Оба объекта располагаются на Рижском проспекте.

Кроме того, три подобных объекта расположены возле дома №6а на улице Ижорского Батальона - их также демонтируют. «По судебному решению, апелляция уже прошла. Несмотря на то, что они подали кассацию, нам апелляция позволяет осуществлять демонтаж», - пояснила Наталья Симонова.

Отметим, что администрация Пскова опубликовала два постановления от 22 декабря о демонтаже следующих самовольно установленных некапитальных сооружений:

- павильон с вывесками «Продукты ежедневно», «Мясо, кура, колбаса», «Свежее мясо» обшитый профилем белого цвета, с односкатной крышей, ориентировочным размером 50 квадратных метров, расположенный на земельном участке на территории города Пскова с КН 60:27:0080206:118 напротив дома №87 на Рижском проспекте;

- киоск с боковыми фасадами коричневого цвета, белыми роллетами и односкатной крышей, ориентировочным размером 6 квадратных метров, расположенный на земельном участке на территории города Пскова с КН 60:27:0050301:2 напротив дома №40-б на Рижском проспекте.