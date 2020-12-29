Общество

Определен режим работы медорганизаций Псковской области в новогодние праздники

Определен режим работы медицинских учреждений Псковской области с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на комитет по здравоохранению.

Оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому населению будет организовано на базе поликлинических отделений города Пскова и Великие Луки, а также в межрайонных и районных больницах, сообщила заместитель председателя областного комитета по здравоохранению Елена Киселык. Вызов медицинского персонала на дом будет осуществляться с 8.00 до 15.00. Для детей — с 8.00 до 14.00. Специализированная медицинская помощь будет оказываться круглосуточно в соответствии с графиком дежурств врачей.

В указанные дни вся терапевтическая служба Пскова будет работать в режиме оказания неотложной медицинской помощи. Кроме того, прием будут вести ряд специалистов, в частности, хирурги и травматологи. Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная отметила, что плановая помощь, которую можно отложить, будет оказана после праздников.

Галина Неваленная обратила внимание и на то, что при выписке пациентов из стационара за ними по мере необходимости будет продолжено наблюдение со стороны специалистов.

Псковская станция скорой помощи во время новогодних праздников будет работать в обычном режиме. Принимать вызовы и оказывать консультационную помощь здесь будут круглосуточно. «Во всех районах области, в Пскове и Великих Луках будет работать то количество бригад, которое необходимо для оказания данного вида помощи», — отметил главный врач учреждения Денис Сачков.

Он также напомнил жителям региона о времени прибытия машины скорой помощи к пациенту в разных случаях: «Экстренные вызовы, связанные с потерей сознания пациента, кровотечением, родами и травмами, будут обслуживаться в течение 20 минут. Все остальные обращения, то есть вызовы неотложной помощи — по мере освобождения бригад с мест вызовов по экстренным случаям. Соединиться с диспетчерской и вызвать бригаду можно по коротким номерам 103 и 112».

Добавим, время работы Центра СПИД в Пскове в праздничные дни сократится на два часа, учреждение будет работать с 10.00 до 17.00. Забор биоматериала для проведения исследований методом ПЦР на новую коронавирусную инфекцию в центре будет проводиться ежедневно.

Время работы стоматологических поликлиник также будет ограничено с 9.00 до 15.00. Женские консультации в медицинских организациях Пскова и Великих Лук будут работать с 8.00 до 15.00.

С 31 декабря по 10 января будут работать колл-центры в поликлиниках. Также обратиться за помощью или консультацией можно по единому многоканальному телефону 122.