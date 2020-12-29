Общество

Псковская детская больница получила подарки от Юрия Сорокина

Руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Юрий Сорокин поздравил с наступающим Новым годом персонал и пациентов Псковской детской областной больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Эти новогодние праздники, к сожалению, не все дети встречают в домашней обстановке, некоторые ребята сейчас проходят лечение в детской областной больнице. Чтобы скрасить пребывание детей в учреждении и разнообразить их досуг, я приобрел и передал в больницу порядка 90 комплектов разнообразных настольных игр», - отметил он.

Кроме того, Юрий Сорокин передал в детскую больницу партию бытовой техники: пять микроволновок, 18 электрочайников, два термопота и семь утюгов.

«Надеюсь, что эта бытовая электротехника будет полезной для медперсонала и поможет сделать дежурства более комфортными. Желаем всем врачам и их юным пациентам крепкого здоровья и благополучия!» - добавил Юрий Сорокин.