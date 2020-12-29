Общество

Александр Козловский о главных событиях года, бюджете и силе рубля

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Обратный отсчет», которая вышла 29 декабря в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Ведущий Максим Костиков обсудил с ним главные политические и экономические итоги года, результаты депутатской работы и деятельности псковских единороссов, а также планы на 2021 год.

Максим Костиков: Александр Николаевич. Тяжелый 2020 год. Понятно, что главное событие, повлиявшее на жизнь всего мира - это пандемия коронавируса. Много разных версий, оценок ситуации. Как вы считаете, наша госвласть с целом справилась с этим вызовом? Удалось ли федеральному правительству, в том числе Госдуме, сдержать ситуацию комплексом своих мер и не допустить развития событий по опасному сценарию?

Александр Козловский: Во-первых, вы правильно сказали, что ситуация с пандемией отразилась на всем мире, на всех странах. И, в первую очередь, это вызвало экономическую нестабильность. Все на себе это почувствовали и подсчитывают потери — миллиарды, триллионы евро и в другой валюте. И Россия здесь не исключение. Мы тоже пострадали от пандемии, но показали устойчивость, быстро реагировали на вызовы. С подобными вызовами никто раньше не сталкивался. Мы многому учились: учились быстро реагировать, быстро строить больницы. И Псковская область, и Россия в целом с этой ситуацией справились. И, несмотря на всю сложность, мы видим, что здравоохранение справляется с пандемией. Понятно, что не без шероховатостей. Но в этих условиях мы находимся меньше года. За считанные месяцы благодаря губернатору были построены новые учреждения здравоохранения.

Максим Костиков: Как вы оцениваете действия федеральной власти? Насколько оперативно она реагировала на ситуацию, по какому пути надо было идти — по шведскому, когда вообще не стали блокировать экономику, или, наоборот, надо было вводить жесткие меры и все останавливать сразу? Сейчас с учетом опыта второй волны, как вы считаете, насколько эффективно сработали федеральные власти и насколько принятые меры были адекватны ситуации?

Александр Козловский: Я считаю, власти в целом сработали эффективно, исходя из ситуации. Меры поддержки вводились достаточно быстро, в том числе и в отношении предпринимателей. Да, возможно, где-то были и ошибки, но они быстро исправлялись. Сложность была в том, что приходилось принимать решения, исходя из текущей ситуации, но в начале недели она была одна, в конце — другая, и меры вводились чуть ли не каждую неделю. Ну и в целом, мы видим, что система выстояла. Не без потерь, но потери были во всем мире. Считаю, этот период мы прошли достаточно уверенно. Но нельзя расслабляться. Мы не можем поставить сейчас точку - заболевших достаточно много. Но, надеюсь, после всеобщего вакцинирования пандемия пойдет на спад, но это будет уже 2021 год.

Максим Костиков: Если говорить о потерях, как вы считаете, как пандемия отразится на экономике, демографии, здравоохранении? Какая сфера нашей жизни наиболее пострадала?

Александр Козловский: Наверное, нет таких сфер, которые не почувствовали бы на себе влияние пандемии. В первые же недели пандемии все оказались в сложной ситуации. В здравоохранении ситуация одна из самых сложных. Врачи работают практически круглосуточно, в напряженном графике, некоторые - по несколько суток подряд, ночуют прямо в больницах. Когда жизнь замирает, это чувствуют на себе все. Средний бизнес пострадал, туристическая отрасль и большие предприятия, несмотря на свои возможности, тоже имеют спад по году.

Максим Костиков: Александр Николаевич, вы сами в прошлом руководитель крупного промышленного завода, руководитель РСПП, общаетесь с бизнесом. Насколько серьезны, на ваш взгляд, потери и насколько эффективны меры финансовой поддержки, которые осуществляли федеральные и региональные власти? Некоторые считают, что всем надо было выдать прямые субсидии, другие - что резко надо было сократить объем налогов и сборов и вообще определенные группы бизнеса от налогов освободить. Разные точки зрения звучат, но интересно ваше мнение.

Александр Козловский: Весной мы достаточно часто по ВКС общались с предпринимателями, членами РСПП, было много вопросов. Все приспосабливались к новой ситуации, спрашивали, когда начнутся меры поддержки. Но надо понимать, что они направлены не на то, чтобы возместить все потери, а на то, чтобы выжить, пройти этот период, чтобы в будущем была возможность опять начать развиваться, влиться в экономику. И, я считаю, это правильно. На это и были направлены шаги, которые предприняло правительство. Ни у одного государства не хватит бюджета, чтобы возместить все потери.

На территории Псковской области я не встречал ни одного предприятия, которое не пострадало бы от пандемии. И даже при существующих заказах и объемах поставок они сталкиваются с другими проблемами. Много заболевших, здравоохранение находится под прессингом. Даже тот, кто не болеет ковидом, болеет ОРВИ, поэтому предприятия испытывают определенные трудности с исполнением заказов. И это на сегодня одна из проблем - выполнить свои обязательства, которые они берут на договорных отношениях.

Радиослушатель: Добрый день, меня зовут Сергей. На прошлой неделе приняли закон о признании физлиц иностранными агентами. И вот вчера первые фигуранты. В их числе два псковских журналиста. Как оцениваете закон. Что это — закручивание гаек? И зачем он вообще?

Александр Козловский: С экономики - на политику.

Максим Костиков: Ну что делать, это свободная студия.

Александр Козловский: Действительно, Сергей, принят этот закон. Может, другие регионы его и не заметили бы, а наш регион заметил, потому что были озвучены фамилии наших земляков, жителей области. Если люди живут за счет иностранной помощи и вещают, считаю, здесь целесообразно, чтобы все об этом знали. Может, кому-то это покажется достаточно жестким, но такова жизнь.

Максим Костиков: Спасибо. Возвращаемся к теме здравоохранения. Любой кризис - возможность проверить истинное состояние системы - не в мирное время, а в боевое. И сейчас, судя по массовым жалобам населения, связанным с вызовом врача на дом, получением больничного, с тестами на коронавирус, создается впечатление, что все усилия властей по модернизации системы здравоохранения показали ее нежизнеспособность. Это мнение часто звучит в нашем эфире. Я задавал этот вопрос и губернатору Ведерникову, и председателю областного Собрания Александру Котову, теперь хочется послушать вас.

Александр Козловский: При всей сложности ситуации в здравоохранении надо отметить, что в Псковской области мы проходим этот непростой период достаточно ровно. За короткий период благодаря усилиям губернатора построено два отделения инфекционной больницы, достраивается детская инфекционная больница.

Ко мне жители тоже обращаются с такими жалобами, и в соцсетях тоже оставляют критические комментарии. Но к этим комментариям тоже надо подходить критически. Зачастую ведь критикуют жители других регионов, которые вместо того, чтобы идти поднимать экономику своего родного региона, живут в мегаполисах. Иногда сложности как раз и возникают из-за того, что жители по разным причинам уезжают искать работу в больших городах. Хотя сегодня по уровню зарплат и возможностей, которые есть на Псковщине, мы не уступаем столицам.

Радиослушатель. Здравствуйте, у меня вопрос к Александру Николаевичу. Меры какие-то предпринимает губернатор Ведерников, но они явно недостаточны. Это меры не регионального масштаба, а районного. Рубль за это время обесценился. За рубль теперь можно купить только шуруп. Когда у нас деноминация произойдет? И второй вопрос - насколько у нас сократится население, исходя из ситуации?

Александр Козловский: Считаю, что за последние десятилетия рубль никогда не был так тверд и уверен, как сейчас. Инфляционные процессы занижены по сравнению с тем, как было раньше, например, по сравнению с 90-ми. Сегодня рубль уверенно себя чувствует и его, наоборот, воспринимают как недооцененную валюту. Думаю, будет укрепление рубля и никакой деноминации не произойдет в ближайшее время.

Что касается населения, к сожалению, наше геополитическое расположение между двух столиц провоцирует отток населения, и никакими коврижками многих не удержать. Другое дело, что мы должны создавать внутреннюю инфраструктуру, когда люди наживутся в мегаполисах и будут возвращаться в свой родной регион, а для этого нужны качественные дороги, восстановление инфраструктуры, в том числе на селе, и по этому направлению запускаются нацпроекты. И еще для этого нужны рабочие места и современные предприятия. И так уже происходит не только в «Моглино». В Великих Луках можно назвать с десяток предприятий, которые развиваются, строят цеха и поставляют продукцию не только по территории России, но и за рубеж.

Радиослушатель: Здравствуйте, меня зовут Виктор. У меня вопрос к представителю власти. Семья болеет с 14 декабря, вызываем два дня врача. Приходили три врача и все пошли в отказ, чтобы не делать анализ на ковид. Я сам сделал, ковид подтвердился. Сделал КТ — тоже проблемы. Опять приходят, спрашивают: «Вы чем лечитесь?». А я говорю: «Что в аптеке посоветовали, тем и лечимся». Жена с пневмонией. Это что сейчас — жесткая экономия или статистику скрывают?

Максим Костиков: Типичная история. Часто люди жалуются, что врачи поздно приходят, тесты брать не хотят, говорят: «У вас ОРВИ». Люди делают тест за свои деньги, подтверждается ковид, и у людей возникает вопрос - это попытка сэкономить либо система здравоохранения не может уже переработать этот поток? Либо это просто какие-то частные случаи?

Александр Козловский: Еще раз хочется сказать, что.в условиях пандемии мы многому учимся. То, что происходит сейчас, не происходило в мире в последние 50 лет. Посмотрите, как работают успешные страны. В Великобритании, США с их хваленой медициной тоже возникают трудности. Мы многому учимся, в том числе принимать решения. У нас есть ошибки, и здравоохранение это признает, но быстрое реагирование позволяет сдерживать ситуацию.

Максим Костиков: Давайте успокоим нашего радиослушателя. Он задал четкий вопрос. Это попытка сэкономить? Государство экономит на гражданах?

Александр Козловский: Нет. Вы посмотрите, какие вливания сегодня идут в здравоохранение, в том числе на строительство больниц, закупку оборудования, на лаборатории. Сегодня лабораторий в Псковской области гораздо больше, чем в других регионах. И количество обработанных тестов на 100 тысяч населения у нас превосходит норматив в полтора раза. Поэтому и статистика со стороны кажется больше. Но никто это не замалчивает. Заболевших много, но бывает и так, что люди, паникуя, воспринимают действия врачей несколько иначе, чем должно быть. Надо понимать, что лекарства от ковида, которые продаются, нельзя принимать, когда нет явных признаков заболевания, нет температуры. Даже если у вас ковид, начинать надо с противовирусных препаратов, а не пить сразу антибиотики. Потому что антибиотики, которые выписываются на разных стадиях коронавируса очень сильные. Не могу это объяснить на языке врачей, но знаю, что врачи делают все, что могут.

Максим Костиков: Как говорится, не одним ковидом мы жили в 2020 году. Давайте поговорим и о других событиях. Какое политическое событие, произошедшее в этом году, вы считаете главным в жизни страны? Как в целом оцениваете общественно-политические процессы? Что можно сказать о метаморфозах нашей политической жизни?

Александр Козловский: Главное политическое событие года — принятие изменений в Конституцию. Проходило оно тоже не совсем гладко: сначала назначили на весну, потому перенесли и в конечном счете провели в начале июля.

Максим Костиков: Впервые наша политическая и электоральная система применила технологию многодневного голосования. Много было споров, оппозиция обвиняла действующую власть и партию власти, что это инструмент для манипуляции, чтобы ограничить волеизъявление граждан...

Александр Козловский: А оказалось наоборот: все граждане восприняли это новшество на ура, потому что появилась дополнительная возможность проголосовать. К сожалению, многие относятся к выходным как к выходным, считая, что никакие политические события на них влиять не должны. И я здесь граждан поддерживаю.

Максим Костиков: Охота, рыбалка, грибы, дача... Поэтому была дана возможность голосовать три дня.

Александр Козловский: Совершенно верно. Кто не хотел голосовать в субботу и воскресенье, проголосовал в пятницу. Таким образом, мы, во-первых, снизили риски заражения на участках, а, во-вторых, увидели, что это востребовано среди избирателей. В этом плане мы не изобрели велосипед. Такая возможность существует во многих избирательных системах. Модно сейчас вспоминать выборы в США. В некоторых штатах есть возможность голосовать до 40 дней, причем удаленно, отправив голос по почте, и никто трагедии из этого не делает. Поэтому, считаю, что многодневное голосование приживется, будет актуально, и жители страны скажут спасибо за то, что такая возможность появилась.

Максим Костиков: Эта модель пролонгирована и на последующие электоральные циклы. Уже в сентябре, во время большой муниципальной кампании, жители нашей области проголосовали по этой модели. Также она будет действовать и в 2021 году на выборах депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания. Как, на ваш взгляд, прошли выборы этого года и насколько на ситуацию повлиял коронавирус? Высказывалось мнение, что на фоне разочарования, роста протестных настроений, недовольства действующей властью, падения рейтинга президента избиратели окончательно отвернутся от партии власти.

Александр Козловский: Получилась обратная ситуация. Более 85% мандатов мы забрали на муниципальных выборах, и это тоже показатель. А начиналось все с того, что во время пандемии единственной партией, которая протянула руку помощи гражданам, была «Единая Россия». Да, может, мы не говорим о финансовых вливаниях со стороны партии, но мы были рядом с нашими избирателями, мониторили цены в магазинах и аптеках, раздавали средства индивидуальной защиты. Весной это был дефицит, и маски к нам привозили из других регионов. Мы раздавали их в местах массового пребывания, развозили по больницам и учреждениям, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, привозили продукты, лекарства, решали вопросы по мере их поступления, передавали обращения в волонтерский штаб. Мы провели большую, массивную работу. Да, это маленькие дела, но их было сделано тысячи. Считаю, что поддержка нашей партии на сентябрьских выборах как раз является результатом нашей работы весной и летом.

Максим Костиков: Понятно, что ваши оппоненты говорят, что на самом деле во всем виноват административный ресурс и многодневное голосование. Но так уж устроен политический мир — на одно и то же явление высказываются разные точки зрения. Насколько эффективно в этом году строилась работа с действующей администрацией? В частности, как вы оцениваете работу оперативного штаба, который возглавляет губернатор? Известно, что президент и федеральный центр многих губернаторов ругали в этом году. Насколько, на ваш взгляд, региональная власть четко сработала в этой ситуации?

Александр Козловский: Оперативный штаб собирается каждую пятницу и достаточно четко, быстро реагирует на ситуацию. У нас выстроились конструктивные взаимоотношения. Вся информация, которую собирает наш волонтерский центр, тоже передается в региональный волонтерский штаб при администрации. Наши местные партийные отделения поставляют бесценную информацию о реальном положении дел в районах.

Максим Костиков: Вы это доводите до губернатора?

Александр Козловский: Конечно, доносим до губернатора, до администрации, и они реагируют. Из последних совместных дел — вместе с администрацией, при участии нашего сенатора Андрея Турчака и регионального отделения «Единой России» мы наладили горячее питание в «красных» зонах ковидных больниц, чтобы поддержать врачей, чтобы у них было побольше времени отдохнуть и не думать, как бы себе приготовить пищу. В эту работу мы также включились и со скорой помощью. Спасибо предпринимателям, которые оказали нам финансовую поддержку. Мы заключили контракты на ближайший месяц, и горячее питание ежедневно будет поставляться. Важно во время новогодних праздников как-то сгладить проблемы у врачей.

Максим Костиков: Им приходится находиться на рабочем месте по 24 часа в сутки.

Радиослушатель: Здравствуйте. Полтора-два года назад газ в баллонах стоил в Пскове около 650 рублей. Сейчас поехал на заправку — 1000 рублей. Зарплата выросла по региону максимум процентов на 10, а газ — на 80%. Почему такое происходит и что вы делаете для того, чтобы газ не дорожал?

Александр Козловский: Надо понимать, что газ в баллонах — это не природный газ, который идет по трубам. Там как раз такого подорожания нет. Предприятия, которые делали раньше газ в баллонах, к сожалению, перестали работать, а те организации, которые недавно вышли на это рынок, сделали такие цены.

Максим Костиков: То есть это чисто спекулятивный момент.

Александр Козловский: Знаю, что и губернатор вмешивался в ситуацию, и ФАС. Вполне возможно, что, когда газ стоил 650 рублей, экономика была такой, что эти предприятия жили на дотациях. Сегодня коммерческие предприятия, которые выходят на этот рынок, их не получают.

Радиослушатель: Александр Николаевич, а вы можете сказать, когда начнет работать программа газификации сельской местности?

Максим Костиков: Хороший вопрос. Я вам могу даже за Александра Николаевича ответить.

Радиослушатель: А я хочу, чтобы он ответил.

Александр Козловский: Летом Андрей Анатольевич Турчак анонсировал, что будет проводить работу с Газпромом, чтобы газификация страны проходила иными темпами. На сегодня благодаря работе губернатора в Псковской области уже подписано соглашение о газификации с Газпромом. Беспрецедентные деньги будут выделены на газификацию области, на магистральные газопроводы, и все районы в ближайшие несколько лет будут газифицированы. Понятно, что на этом работа не закончится. Надо понимать, что должны еще возникнуть поселковые газопроводы, и тогда мы будем считать этот вопрос решенным. Миллиарды рублей будут на это уже заложены, и Газпром начнет работу буквально с 2021 года. Поэтому мы понимаем, у нас есть четкая программа по газификации региона.

Максим Костиков: Александр Николаевич, Госдума, а потом и Псковское областное Собрание, приняли бюджет на 2021 год. Хотел бы обсудить с вами основные параметры бюджета, насколько он отражает реальные вызовы и угрозы, насколько в нем заложены средства на социальные нужды, поддержку системы здравоохранение, поддержку людей, оказавшихся в непростой ситуации. Знаю, что вы голосовали за бюджет. Фракция «Единой России» в областном Собрании также голосовала за бюджет 2021 года. Ваша оценка этого документа.

Александр Козловский: В целом как федеральный бюджет, так и бюджет Псковской области сбалансирован. В нем учтены все моменты, связанные с реакцией на пандемийные вызовы. Бюджет носит социальную направленность, поэтому все обязательства социального характера будут выполнены. Цифра свыше 43 миллиардов — достаточно высокая, и теперь нужно следить за тем, чтобы бюджет был исполнен. Нам всем необходимо на этом сконцентрироваться.

Радиослушатель: Здравствуйте. Алексей Навальный был отравлен в России, симулировать кому, да еще в больнице, невозможно. Нет уголовного дела. Вопрос следующий: вас в Госдуме волнует жизнь и здоровье людей? Тогда почему вы молчите?

Александр Козловский: Честно говоря, не уделяю внимание тому, как там Навальный лечится и выздоравливает. И вся эта ситуация с его отравлением - с каким-то непонятным душком и больше похожа на инсценировку. На этом свой комментарий закончу.

Максим Костиков: Вернемся к бюджету. Оппозиция критиковала его и на федеральном, и на региональном уровне, говоря о том, что это бюджет выживания, а не развития, что слишком мало средств заложено на здравоохранение, на приобретение нового жилья для врачей. На ваш взгляд, насколько серьезно позиции, связанные с социальным блоком, учтены в федеральном и региональном бюджетах? Насколько я понимаю по риторике, которая звучит, «Единая Россия» обозначила социальную политику своим основным приоритетом.

Александр Козловский: Я точно могу сказать, что первоочередные задачи правительства и администрации Псковской области направлены на выполнение взятых социальных обязательств. До копейки. Это и доплаты врачам, и обязательства, касающиеся социальных учреждений, и несмотря на то, что мы больше сегодня говорим о здравоохранении, у нас есть еще и другие сферы: культура, спорт, и мы все эти направления тоже должны развивать. Здесь партия не снимает с себя эти обязательства. Они будут выполнены в полной мере. В 2021 году по инициативе партии будут построены четыре ФОКОТа в районных центрах Псковской области. Будут ремонтироваться дома культуры. Планируется реализация большой программы по развитию сельской инфраструктуры. Для нас важно, чтобы на селе были дороги, чтобы люди могли быстро и благополучно доехать, например, до ближайшего ФАПа. И здесь все обязательства будут выполнены. Самое важное, повторюсь, - исполнить наш объемный и насыщенный бюджет, чтобы все было сделано в срок.

Максим Костиков: Александр Николаевич. Впереди большой электоральный цикл. Какие задачи ставите перед региональным отделением и перед собой?

Александр Козловский: Мы будем участвовать в выборах, будем выбирать кандидатов в Госдуму, в областное Собрание, поэтому самую высокую планку для себя ставим — конституционное большинство. Ну и, конечно, мы должны этих показателей достичь и на территории Псковской области. Поэтому работа предстоит большая, мы начнем ее после Нового года. Будем готовиться к предварительному голосованию, которое будет проходить несколько дней.

Максим Костиков: Александр Николаевич, спасибо, что к нам пришли. Встретимся уже в следующем году.

Александр Козловский: Спасибо, с наступающим Новым годом.