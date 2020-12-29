Общество

Псковский врач рассказал, как встретить Новый год и не заболеть

Как во время пандемии COVID-19 снизить риски инфицирования себя, своих близких, родственников и друзей во время празднования Нового года, рассказал заведующий приемного отделения Псковской областной инфекционной больницы Артем Абдуллаев. Несколько несложных, по его словам, правил он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции хочется напомнить, что встреча Нового года и предстоящие длительные праздники должны быть в первую очередь безопасными. В этот период необходимо быть особенно внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих», - отметил врач.

Он напомнил, что новая коронавирусная инфекция, а также возбудители гриппа и ОРВИ, передаются преимущественно воздушно-капельным путем. В связи с этим Артем Абдуллаев призвал прислушаться к требованиям Роспотребнадзора провести новогодние праздники дома, в кругу семьи (но это не означает, что можно собираться большими компаниями), по возможности на свежем воздухе, например, на даче.

Во время пандемии COVID-19 врач настоятельно порекомендовал придерживаться определенных несложных правил: