Общество

В Пскове офицеры Следственного комитета исполнили детские мечты

Офицеры следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области совместно с Псковским отделением фонда «Клуб Добряков» и другими участниками благотворительного проекта поздравили с наступающим Новым годом детей с особенностями развития. В этот день праздник посетили семьи, где они воспитываются. Ребята порадовали Деда Мороза своими талантами в стихах и пении.

«В свою очередь офицеры, перевоплотившись для детей в волшебников, исполнили их мечты и желания. Вот только под обличием сказочных персонажей были простые сотрудники, которые, как и все мы, могут дарить детям радость», - сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области.

Офицерам удалось исполнить желания детей, вручив им то, о чем они написали в письмах Деду Морозу и, самое главное, подарить сказку тем, кто в ней нуждается. «Чудеса случаются с теми, кто в них верит», - напомнили в управлении.