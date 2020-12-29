Общество

Михаил Ведерников поблагодарил добровольцев общероссийской акции «Мы вместе»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил награды добровольцам общероссийской акции «Мы вместе». Торжественное мероприятие по поручению президента России прошло во вторник, 29 декабря.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, губернатор поблагодарил волонтеров акции за самоотверженный труд. «Этот год был сложным и необычным, с большим количеством вызовов. И мы вместе с этими вызовами достойно справились. Та работа, которую вы проводили в рамках всероссийской акции #Мывместе, дорого стоит. Сотни тысяч людей по всей стране получали помощь. И в Псковской области помощь была оказана более чем 20 тыс жителей, которые особо нуждались в поддержке. Мне особенно приятно, что среди вас есть и сотрудники администрации области. Хорошо, что, учитывая плотный рабочий график, вы наши возможность в нерабочее время оказать дополнительную помощь нуждающимся», - заметил Михаил Ведерников.

В рамках торжественной церемонии были вручены благодарственные письма президента Российской Федерации, а также ряд памятных медалей с грамотами главы государства.

Напомним, региональный оперативный волонтерский штаб был создан на площадке Псковской региональной общественной организации Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018». Кроме того, в каждом муниципальном образовании действуют районные оперативные волонтерские штабы. В рамках общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе гражданам старше 65 лет и маломобильным гражданам силами волонтеров оказывается помощь в покупке и доставке продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости, помощь в оплате счетов за коммунальные услуги, другие виды оказания помощи.

За период работы штаба было отработано более 3 тысяч заявок, оказана продуктовая помощь 22 000 жителей Псковской области.