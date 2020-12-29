Названы лучшие способы быстро избавиться от похмелья

Британские эксперты назвали лучшие способы, которые помогут быстро избавиться от похмелья, пишет Mirror.
Так, по словам диетолога Ханны Ричардс, наиболее простым способом облегчить состояние с утра после вечеринки является грейпфрутовый сок. Данный напиток не ограничивает активность ферментов обезболивающих, в случае их применения, и значительно улучшает самочувствие.
Ричардс подчеркнула, что во время похмелья не следует употреблять аспирин, так как употребление алкоголя снижает способность вашей печени расщеплять парацетамол, и в результате самочувствие может только ухудшиться.
Также издание отмечает, что, по данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, избавиться от похмелья может помочь обильное питье, сладкая пища, куриный или овощной бульон.