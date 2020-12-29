Общество

В Великих Луках волонтеры нарядили елку во дворе детской больницы

Активисты великолукского волонтерского центра «Единой России» установили и нарядили елку во дворе детской городской больницы, чтобы дети и их родители, которые проведут новогоднюю ночь в больнице, смогли ощутить атмосферу этого доброго праздника. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Нашел дорогу в детскую больницу и Дед Мороз. Вместе со Снегурочкой они через окна поприветствовали юных пациентов. Кроме того, партийцы привезли и новогодние подарки для юных великолучан. Правда, в этот раз мероприятие прошло без очной встречи с детьми.

Из-за непростой эпидобстановки Дед Мороз и Снегурочка передали детям игрушки и угощения через медицинский персонал.

«Какой Новый год без детей? И у детей обязательно должна быть елка! Мы очень рады прийти сюда, нарядить лесную красавицу, вручить подарки и подарить юным горожанам праздник», – отметила депутат Великолукской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Марина Усачева.

«В настоящее время партия старается поддержать медицинских работников через автоволонтерство, обеспечение горячим питание и другие мероприятия. Но Новый год – это самый любимый праздник у наших детей. Поэтому мы здесь, чтобы поздравить их с ним, вручить подарки и тем самым поддержать тех детей, которые вынужденно встретят его не дома, а в больничных палатах, – сказала депутат Псковского областного Собрания депутатов (фракция «Единая Россия») Елена Даньшова.

Такие акции дарят оптимизм и позитивные эмоции ребятам, это положительно скажется на процессе их лечения, уверены врачи.

«Мы очень благодарны, что «Единая Россия» находит возможность поддержать в это непростое время медиков, а также детей, которые в силу обстоятельств заболели и находятся в нашем учреждении. Спасибо партийцам за их добрые дела!», – с такие слова выразила участникам акции и.о. главного врача детской городской больницы Великих Лук Светлана Шумаркина.

Напомним, что в этом году новогодние каникулы для партии «Единая Россия» пройдут в рабочем режиме.