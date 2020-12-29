Общество

Песков прокомментировал слухи о бункере и кабинетах-двойниках Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ерундой утверждения о наличии кабинетов-двойников и бункеров в резиденциях Владимира Путина, пишет «Коммерсант». Ранее в СМИ появлялись предположения о том, что у президента есть одинаковые кабинеты в Ново-Огарево и в Сочи, а также специальный бункер, в котором он стал жить после начала пандемии.

«Ерунда эти все умозаключения о какой-то конспирации, о том, что кто-то скрывает, где находится президент, делает это сознательно. Какие-то вот эти все теории заговора - это все полная ерунда», - сказал Песков господин в интервью для программы «Итоги года с Сергеем Шнуровым» на телеканале RTVI.

«Вы эту комнату фотографируйте по-разному, ищите отличия, и вы их найдете. Вы понимаете, у президента построено очень много кабинетов. У президента есть кабинеты везде и в разных городах мира. И он работает при необходимости в любом из этих кабинетов», - заявил представитель Кремля.